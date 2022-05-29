Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni başladı

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı.

Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Saatler 15.30'u gösterdiğinde İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni Atatürk Havalimanı'nda başladı.

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