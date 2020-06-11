Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ),terminal girişinde bilet kontrolü yapacak. Terminale, sadece askere gidecek genç girebilecek. Aileler ya da asker yakınları terminalin dışında kalacak.

Böylece, terminalde tartışmalı ve tepki çeken asker uğurlama görüntülerinin oluşmasına izin verilmeyecek. Bu uygulamanın, Ankara dışındaki illerde de gündeme gelmesi bekleniyor.