Asansörde tecavüz girişimi! Korkunç ayrıntı!

İstanbul'da, 11 Aralık'ta saat 04.30'da, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe kan donduran bir olay yaşandı.
SHOW HABER'DE GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun özel haber görüntülerinde, kuaförlük yapan Özbekistan uyruklu U.K. (35) ismindeki kadın, asansöre bindiği sırada onu takip edip asansöre binen bir kişinin cinsel saldırısına uğramıştı. Şoke eden görüntülerin ardından bu habere ilişkin önemli detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
TAKİP EDİP ÇİTLERDEN ATLADI REZİDANSA GİRDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre yabancı uyruklu 16 yaşında A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.
KAMERAYI ÇEVİRİP KADINI YERE YATIRDI
Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu.
KADIN, GÜVENLİKÇİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Esenyurt'ta bir site içeresindeki asansörde meydana gelen kadına cinsel saldırı olayına ilişkin failin yakalanması için başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI
Açıklamada, "Site ve çevresindeki kamera görüntülerinin detaylı incelemesi sonucu failin eşkali belirlenmiş yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli 13 Aralık Pazartesi günü yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasının alındıktan sonra Başsavcılığımızca tutuklama talebi ile sorguya sevk edilmiş ve cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞ
Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
AÇILAN DAVASI DEVAM EDİYORMUŞ
Daha önce zanlı hakkında aynı türden eylem nedeniyle Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan davanın devam ettiğine vurgu yapılan sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin tutuklama nedeni olduğu kaydedildi.
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