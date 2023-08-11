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        Haberler Gündem Güncel İstanbul, Arnavutköy'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor - Güncel haberler

        Arnavutköy'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor

        İstanbul Arnavutköy'de bir cam fabrikasında sabah saat 05.00 sularında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:59
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          Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi'nde cam üretimi yapan fabrikada sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

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          Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu binada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

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          Binanın giriş katında matbaa üst katlarında ise cam üretimi yapan fabrikanın olduğu öğrenildi.

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          Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fabrikanın olduğu ikinci katı sardı.

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          İhbar üzerine Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibiyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları öğrenildi.

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          İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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          İTFAİYE ERİ YARALANDI

          Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağından yaralandı.

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          Yaralı itfaiye eri olay yerindeki ambulansla hastaneye götürüldü.

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          Öte yandan bölgeye gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise, hem itfaiyeden hem de fabrika yetkililerinden yangının son durumuyla ilgili bilgi aldı.

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          Yangının devam ettiği fabrika havadan da görüntülendi.

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