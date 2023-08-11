Arnavutköy'de cam fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor
İstanbul Arnavutköy'de bir cam fabrikasında sabah saat 05.00 sularında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri de yaralandı
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Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi'nde cam üretimi yapan fabrikada sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
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Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağından yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu binada saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
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Binanın giriş katında matbaa üst katlarında ise cam üretimi yapan fabrikanın olduğu öğrenildi.
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Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede fabrikanın olduğu ikinci katı sardı.
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İhbar üzerine Avrupa ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibiyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları öğrenildi.
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İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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İTFAİYE ERİ YARALANDI
Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağından yaralandı.
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Yaralı itfaiye eri olay yerindeki ambulansla hastaneye götürüldü.
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Öte yandan bölgeye gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise, hem itfaiyeden hem de fabrika yetkililerinden yangının son durumuyla ilgili bilgi aldı.
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Yangının devam ettiği fabrika havadan da görüntülendi.
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