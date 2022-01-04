Apartman yangınında şoke eden itiraf!

DHA

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Bina içinde birilerinin kavga ettiğini duyan apartmanda oturanlar, merdiven boşluğundan duman yükseldiğini görünce bina dışına çıktı.

DHA'nın haberine göre, kapı girişindeki elektrik panosunun yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI, SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangını çıkardığı iddia edilen Dilan S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Dilan S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bana hep iftira atıyorlardı. Bu defa da ben yaktım. Üstelik apartmanı değil yalnızca girişi yaktım. Ayrıca alkol oranım da sıfır" dedi.

Gözaltına alınan Dilan S.

Apartmanda oturanlardan Sevda Canbaz ise "Dilara S. apartmanda oturan kiracıdan kirayı kendisi almak istemiş. Annesi de buna olur vermeyince Dilan S. 'Ben de bu binayı yakacağım' diye çıktı. Ben sesi duydum. Bir süre sonra da yangın çıktı" dedi. Dilan S., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.