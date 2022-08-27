Hırsız diye dövdüler! Gerçek başka çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle yarı çıplak vaziyette sokağa çıkan ve bir iş yerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. İş yerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek ‘hırsız var’ diye bağırınca ortalık karıştı. Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girdi. Kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.
İlginç olay Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Yarı çıplak vaziyette bir iş yerinin kapısına gelip ve aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan şahıs derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.
"HIRSIZ VAR DİYE BAĞIRINCA..."
Alkollü şahıs, iş yerinin kapısına tuvaletini yaparken iş yerinin üzerinde ikamet eden ve çöp dökmek için aşağı inen bir kadın, alkollü şahsın hırsız olduğunu ve iş yerinin kapısını zorladığını düşünerek "hırsız var" diye bağırdı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Kadının bağırması üzerine alkollü şahıs susması için kadına doğru koşarken, bazı iş yeri ve evlerden çıkan vatandaşlar duruma müdahale etti. Bu sırada, iş yerinin üst kadından inen ve bağıran kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi, alkollü şahsın üzerine yürüyerek yumruk ve tekme atmaya başladı.
SERBEST BIRAKILDI
Araya giren vatandaşlar öfkeli şahsı engellerken, alkollü şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Alkollü şahıs, kimsenin şikayetçi olmaması üzerine karakoldan serbest bırakıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
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