Hırsız diye dövdüler! Gerçek başka çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aldığı alkolün etkisiyle yarı çıplak vaziyette sokağa çıkan ve bir iş yerinin kapısına tuvaletini yapan şahıs yanlış anlaşılmaya kurban gidiyordu. İş yerinin üst katında ikamet eden ve çöp dökmeye inen bir kadın, şahsın hırsız olduğunu düşünerek ‘hırsız var’ diye bağırınca ortalık karıştı. Alkollü şahıs, kadının susması için yanına doğru koşunca araya vatandaşlar girdi. Kadının yakını olduğu belirlenen bir kişi alkollü şahsı yumrukladı.

İlginç olay Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yaşandı. Yarı çıplak vaziyette bir iş yerinin kapısına gelip ve aldığı alkolün etkisiyle tuvalet ihtiyacını gidermeye kalkan şahıs derdini anlatamayınca kadının yakını tarafından darp edildi.