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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da orman yangını! | Son dakika haberleri

        Antalya'da orman yangını!

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:49
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        Antalya'da orman yangını!
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan Kemer Kaymakam Ahmet Solmaz, AA muhabirine, yangının üç noktada etkili olduğunu söyledi.

        Ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirten Solmaz, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü. Çıkış nedeni henüz belli değil. Ancak ormanlık alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı var, bundan kaynaklanmış olabilir. İncelemeler devam ediyor." diye konuştu.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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