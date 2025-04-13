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        Haberler Gündem Güncel Son dakika Antalya'da facia: Soba gazı 3 can aldı! | Son dakika haberleri

        Soba gazı 3 can aldı!

        Antalya'da karbonmonoksit faciası yaşandı. Feci olayda bir evde sobadan çıkan gazdan etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:23
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        Soba gazı 3 can aldı!
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        Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan haber göre Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu.

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        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi ise Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

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        #son dakika
        #Antalya
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