Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da ehliyetsiz, plakasız motorlu çocuğa çarptı, hatıra fotoğrafı çektirdi | Son dakika haberleri

        Antalya'da ehliyetsiz, plakasız motorlu çocuğa çarptı, hatıra fotoğrafı çektirdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki küçük çocuğa çarpan, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 23 bin 894 lira para cezası kesildi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü "hatıra fotoğrafı" çektirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuğa çarptı 'hatıra' fotoğrafı çektirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenci karşıdan karşıya geçerken plakasız bir motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün, sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletinin plakasız olduğu tespit edilerek, trafik ekipleri tarafından kendisine toplam 23 bin 894 TL para cezası kesildi. Trafik ekipleri tarafından ceza uygulanması sırasında bugüne kadar sürücü belgesiz kullandığı halde ceza yemediğini belirten motosiklet sürücüsü, ilk kez yediği cezanın makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A. S., kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F. B'ye çarptı. Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SERVİS KÜÇÜK ÇOCUĞU YOL ORTASINDA İNDİRDİ

        Kazaya sebep olan okul servisinin F.B.'yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 23 BİN 894 LİRA CEZA

        Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        'HATIRA' FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

        Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan Abdulaziz Su, bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Habertürk Anasayfa