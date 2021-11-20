Çocukların çığlıklarını duyan oraya koştu!

İHA

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir anne, 3 çocuğunu eve kilitleyerek misafirliğe gitti. Evde yalnız kalan çocuklar, oyun oynarken bir anda bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

Yangın sonrası evde kilitli kalan çocukların çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar, çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Daha sonra durum, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇOCUKLARI İTFAİYE EKİPLERİ İLE VATANDAŞLAR KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, evin bir odasında kilitli kalan çocukları demir parmaklıkları kırarak kurtardıktan sonra evde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yara almayan ancak büyük korku ve panik yaşayan çocuklar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşulara teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.