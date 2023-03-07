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Esenyurt'ta kapısı açık minibüsten düşen kadın ve çocuğu ölümden döndü

İstanbul Esenyurt'ta facianın eşiğinden dönüldü. İlçede bir anne ve çocuğu kapısı açık minibüsten düştü. Olayda kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan da son anda kurtuldu

Giriş: 07.03.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta anne ve çocuğu, kapısı açık minibüsten düştü! - Haberler
DHA

Esenyurt'ta bir kadın yolcu ve kucağındaki çocuğu, minibüsün açık kapısından yola düştü. Kadın ve çocuk arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre görüntüler, 5 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında kaydedildi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir minibüsün kapısı açık ilerlediği görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Minibüs, yasak yerden dönmeye çalışırken, kapıya yakın olan Cahide Ö. adlı yolcu kucağındaki çocuğuyla birlikte düştü.

Yola düşen kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çevredekiler kadın ve çocuğuna yardıma koştu. Yaralanan kadın ve çocuğu hastaneye götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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