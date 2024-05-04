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        Son dakika: Ankara-Erzincan seferini yapan uçakta asılsız bomba ihbarı

        Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra yapılan bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Uçaktaki kabin ekibi ve yolcular tahliye edildi. Polis ekiplerince arama yapılan uçakta, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 03:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 04:21
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        Ankara-Erzincan uçağında asılsız bomba ihbarı
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        Ankara-Erzincan seferini yapan AJet firmasına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, kalkışından yaklaşık 40 dakika sonra Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yolcular, kabin ekibi ve pilotların tahliye edilip arama yapılan uçakta, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

        AJet firmasına ait TC-JZO tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere saat 23.55'te 100'ün üzerinde yolcusuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak, bomba ihbarı üzerine, Yozgat semalarından geri dönerek, saat 00.35 sıralarında, kalkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı'na tekrar teker koydu.

        İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

        Uçak, pilotlar tarafından aprona çekilirken, yolcular ve kabin ekibi tahliye edildi. Uçağa giren polis ve bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yaptı. Ekiplerin uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba ihbarının asılsız olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, yolcuların bir kısmı Erzurum Havalimanı'na gitmek için bilet değişikliği yaparken, bir kısmı ise gün içerisinde Erzincan'a gitmek üzere, dinlenmeleri için otellere yönlendirildi.

        Asılsız bomba ihbarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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