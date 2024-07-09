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Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Muş, Bayburt, Ardahan ve Karabük için sarı alarm verildi. Bugün etkili olan sağanak yağışa dikkat çekilen açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği de, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.