20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da deprem oldu! Ankara'da bugün ikinci kez deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre Ankara'nın Kazan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, bugün sabah saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. İşte 20 Ağustos son depremler....
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 AĞUSTOS
2019.08.20 22:11:09 40.1037 32.6642 5.0 -.- 3.5 3.5 GUVENC-KAZAN (ANKARA) 2019.08.20 20:34:45 40.8285 31.0022 5.4 -.- 1.6 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) 2019.08.20 20:33:06 40.7777 30.9878 5.4 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) 2019.08.20 20:04:04 37.2588 37.2022 0.0 -.- 2.0 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 2019.08.20 19:47:14 39.0158 27.6450 3.9 -.- 2.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) 2019.08.20 19:40:43 36.3765 28.7728 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2019.08.20 18:51:01 37.8092 29.6770 5.9 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 18:31:25 37.8463 29.6850 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 17:07:33 37.8658 29.7217 12.1 -.- 2.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.08.20 15:19:06 40.0057 26.1353 8.2 -.- 2.0 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.08.20 14:48:15 36.1622 31.1388 19.0 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ 2019.08.20 14:15:41 38.7615 43.3073 12.4 -.- 2.5 -.- YESILSU-(VAN) 2019.08.20 12:34:53 36.2030 31.1888 28.1 -.- 4.6 4.4 AKDENIZ 2019.08.20 12:12:46 37.7838 29.6928 11.4 -.- 1.5 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) 2019.08.20 11:37:34 36.2490 33.7507 0.0 -.- 1.6 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 2019.08.20 11:22:21 37.5783 29.8843 21.1 -.- 1.4 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) 2019.08.20 10:31:03 37.8333 29.6930 12.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 09:58:13 40.7818 27.4172 7.3 -.- 2.8 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 2019.08.20 08:19:21 37.8357 29.7003 12.9 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 07:37:08 37.8345 29.7262 6.4 -.- 3.9 3.8 CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 06:56:35 39.2328 28.9883 7.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.20 06:12:27 39.1498 29.0883 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.20 06:05:23 39.8070 41.9553 17.4 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.08.20 05:07:34 39.9077 33.0472 7.4 -.- 3.4 3.1 MAMAK (ANKARA)
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