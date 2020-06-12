İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki avukat tarafından yapıldı bu başvuru Anayasa Mahkemesi’ne, yargılama faaliyetlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük ölçüde ara verildiğini gerekçe göstererek, doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Özay başvuru dilekçesinde; 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmalarının yasaklanmasının yasal dayanağının olmadığını öne sürdü. Söz konusu tedbir sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, çalışma hakkının ve seyahat özgürlüğünün Anayasa'daki güvencelere aykırı olarak ve ölçüsüz bir biçimde sınırlandığını savundu. Bu hakların ancak kanunla sınırlandırılabileceğini ifade etti.
BAŞVURU KABUL EDİLEMEZ BULUNDU
AYM, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle avukatın başvurusunu kabul edilemez buldu. İçişleri Bakanlığınca çıkarılan pandemi genelgelerinin bir idari işlem olduğu vurgulanan kararda, bu genelgelere karşı idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli dava açılabileceği belirtildi. Bu yolun da sokağa çıkma kısıtlamasının başvurucunun anayasal haklarına müdahale teşkil edip etmediğini tespite elverişli bir yol olduğu ifade edildi. Ancak kararda; avukatın idari yargıda yürütmenin durdurulması isteğinde bulunma yoluna başvurmadan doğrudan bireysel başvuru yaptığı belirtildi.
“YARGILAMA FAALİYETLERİ TAMAMEN DURMADI”
Peki yargılamalara ilişkin tedbirler idare mahkemesinde dava açmaya engel mi? Yüksek mahkeme, bu soruya da yanıt verdi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yargı hizmetlerinin belli ölçüde yavaşlatılmasına ilişkin tedbirler alındığı ancak HSK tarafından alınan tedbirlerin yargılama faaliyetleri tamamen durdurmadığına da dikkat çekildi. İdare mahkemelerinin pandemi kısıtlamalarına ilişkin talepleri gerekli özenli bir şekilde karara bağlayacağı kaydedildi.
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