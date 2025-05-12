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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Amasya'da korkutan deprem! | Son dakika haberleri

        Amasya'da korkutan depremler!

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Amasya'da saat 12.23'te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. Açıklamada bu depremin ardından saat 12.26'ta da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:46
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        Amasya'da korkutan depremler!
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada bu depremin ardından saat 12.26'ta da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği kaydedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        KANDİLLİ: BİRİ 4,6, BİRİ 4,5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te ilk olarak 4.6, ardından da, 12.26'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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