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        Haberler Gündem Amasya'da korkutan deprem!

        Amasya'da korkutan deprem!

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:40
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        Amasya'da korkutan deprem!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremin Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

        Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

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