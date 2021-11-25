Almanya'da endişelendiren açıklama!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini söyledi.
Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in, ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.
Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.
Seibert, ağır Kovid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kaldığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti.
"GEREKLİ HER ŞEYİN YAPILMASI GEREKİYOR"
Salgındaki dördüncü dalganın kırılması ve virüsün hızla yayılmasının frenlenmesi için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, yaklaşık 4 bin Kovid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.
Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner, eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.
Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.
Eyalet bakanlığından yapılan açıklamada da sadece Kovid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan yoğun bakımda bulunanların da eyalet dışındaki hastanelere sevk edilebileceği, bunların taşınmasının ne şekilde olacağının mesafeye göre değerlendirileceği, muhtemelen helikopterlerin kullanılacağı kaydedildi.
EN YÜKSEK VAKA SAYISI
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 66 bin 884 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 66 bin 884 yeni vakanın tespit edildiği ve bunun bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" olduğu belirtildi.
Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 497 bin 715'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 685 bin 100'e çıktı.
Son 24 saatte 335 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 99 bin 768'e çıktı.
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