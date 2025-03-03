Almanya'da bir araç kalabalığa daldı!

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına girdiği bildirildi.

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Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

NOEL PAZARINDA VE MÜNİH'TE DE BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Diğer yandan Almanya'nın Münih kentinde 13 Şubat günü, bir otomobilin bir grup insanın üzerine sürülmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. 20 Aralık akşamı da Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine dalmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.