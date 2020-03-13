Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu. Kundu turizm bölgesindeki bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Edeltraud Büber (62) odasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

ALMAN TURİSTİN ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Büber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.