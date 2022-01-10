Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in aktardığı habere göre Ali Koç "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa, bugünden yarına olmuyor. Zoom'la telefonla bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. Bu süreç bir iki hafta sürebilir" dedi.

Adaylarla ilgili de konuşan Ali Koç "Bir teknik direktör var paradan önce yapıyı konuşuyor. Testim dün negatif çıktı. Hoca için yarın birkaç birkaç ülkeye seyahat başlıyor. Bazı teknik direktörler sezon ortasında gelmiyor. Haziranda çalışacak olan hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sezon değerlendirmesi yapan Ali Koç, "Kırılma maçı Trabzonspor. Konyaspor maçı da geçen sezonki Sivasspor mücadelesi gibi" dedi.

Hakem performansını da yorumlayan başkan Koç "Hakemlerin genel performansı kötü. MHK toplantısında söylenenler olursa, devrim gerçekleşir" açıklamasında bulundu.

Sezonun enteresan ilerlediğini belirten Koç, "Hedefimiz sezonu en iyi yerde bitirmek, Avrupa'da en az bir tur atlamak. Kupaya odaklanmak" ifadelerini kullandı.