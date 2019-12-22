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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar şöyle:
"Bugün Ersun hoca istifa edecek diyorsunuz, Ersun hoca ile Emre kavga etti diyorsunuz. Hangilerine yetişeceğiz? Bazı kanallar buna yoğun mesai harcıyor. Bir yığın problemle uğraşıyoruz. Başta finansal problemlerle. Bin tane konuda töhmet altında kalıyoruz. Dün gece bir program izledim, utandım. Bir açıklama yayınladık yüzde 30-40 meselesi ile ilgili. Bizimle ilgili bir şey olmadığını söyledik ama bunun yanında ileride sıkıntı yaratabilecek önerileri gündeme getirdik. Bununla ilgili konuşan yok. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Hiç kimse tartışmıyor. Diyorlar ki Fenerbahçe, TFF ile konuştu. Bunlar yapıldı diyorlar. Ben buradan TFF'ye sesleniyorum, böyle bir şey var mı? Açıklayın. Bu kararı isteyen kimler vardı? Açıklayın. Biz daha lisans kurulu ile toplantı yapmadan bu karar alınmıştı.
Bugün derbi sonrası keyfine varmak isterken biraz kızgın bir şekilde konuşuyorum. Fenerbahçe'yi karıştırmak istiyorsunuz. Hoca duygusal olur, basketbol hocamızın canı sıkkın olur. Olur böyle şeyler. Ersun hocayı tebrik ediyorum, bu hafta çalışabildi. Biz arkadan iş çevirmiyoruz. Dolaylı bir şey söylemiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz.
Zorlu'daki toplantıya gelelim. Ciddi rahatsızlıklarımız vardı. Hakemlerin atanmasıyla ilgili rahatsızlığımız vardı. Bunu iletmek üzere federasyonumuzla temasa geçtik. Toplantı Riva'da olacaktı, lokasyonun uzak olması nedeniyle Zorlu'da görüştük. Gizli saklı bir şey yapmadık. Herkesin gördüğü yerden girdik, çıktık.
Açıklamamıza bakın. Ne anlatmaya çalıştık, bir bakmanızı rica ediyorum. Belki sizlerde farklı fikirler vardır. Diyoruz ki bu kural ileride sıkıntı yaşatacak.
Bugün galibiyeti kursağımızda bırakan küfür olayı var. Ben başkan olarak tarihin en kötü senesini geçirmiş olarak, bir dakika bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza en son laf edecek başkan ben olmalıyım. Onlar olmasa bu süreçte dayanamazdık. Onlar olmasa Fenerbahçe böyle olmazdı. Onlara ne kadar teşekkür etsem ifade edemem. Geçen sezon çok zor bir sezon geçirdik. Bizde hiçbir şey oynamayan oyuncular yurtdışında neler oluyor bakın. Bugün mahcup oldum. Bugün edilen küfürler... Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız. Maçta hem galibiz, gergin bir unsur yok. Buna rağmen bize yakışmayan bir görüntüydü. Mahcubiyetimizi Sayın Çebi'ye de söyledim. Bize yakışmadı. Hem ceza yiyeceğiz, ciddi rakamlar. 20 lira, 20 lira sms topladığımız dönemde... Türk futboluna katma değer olduğunu düşünmüyorum bu davranışların. Buna gündeme getirmek zorunda olduğum için taraftarlardan özür dilerim ama ben bunu söylemek zorundayım."
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