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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:27
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        Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

        Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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        #Ali Efe Güneş
        #son dakika
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