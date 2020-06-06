DHA

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Ankara Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit U.'nun haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

EVE GİTTİĞİNDE ASILI HALDE BULMUŞ

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Öte yandan olayın ardından Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Ümit U.'nun, yerde baygın haldeki Sema Esen'i kaydettiği anlara ilişkin video, sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu videonun geçen 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞI BİR AY UZAKLAŞKTIRMA ALMIŞ

Ümit U. hakkında, Sema Esen'e yönelik şiddet eylemi nedeniyle 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi. Ümit U.'ya, 6284 sayılı kanun kapsamında 1 ay koruma altına alınan Sema Esen'in yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.