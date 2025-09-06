Alattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 17. Ağır ceza mahkemesi itirazı, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderirken istendiği takdirde evrakların ivedilikle hafta sonu dahil gönderilebileceği belirtilmişti. Mahkeme savcılığın itirazını inceledi ve kabul ederek Köseler’in de arasında bulunduğu toplam 5 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

1 gün dışarıda kalan Alaattin Köseler’in evine giden polisler Köseler’i gözaltına aldı. Köseler’e adliyeye götürüldü.