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Suriyeİdlib'de 6 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının ardından İYİ Parti lideri Meral akşener bir açıklamada bulundu. Akşener yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MİLLİ VARLIĞIMIZ HEDEF ALINDI"

Büyük Türk Milleti; tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuz, bugün sınırlarımızın ötesinde, Suriye’nin İdlib kentinde bir kez daha taarruza uğradı.Türk Milleti 5 asker ve bir sivil memurunu daha şehit verdi. Başkalarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar kıymetli milli varlığımız, bu saldırıyla bir kez daha hedef alındı.

"TBMM GÖREVİN BAŞINDA OLMALI"

Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır.

"MECLİS'TE KAPALI VE ACİL OTURUM"

Bu nedenle; Kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum. Milli siyaset, iktidar ve muhalefetin birlikte, ortak tavırla sergileyeceği siyasettir. Suriye’de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere; Büyük Millet Meclisimizi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, iktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum.