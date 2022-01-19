Akraba cinayetinden kadın vahşeti çıktı!

Mersin'de, eşinin kuzenini öldürmekten tutuklanan Suriye uyruklu cinayet zanlısının, kayıp olarak aranan 4 aylık hamile karısını da öldürdüğü ortaya çıktı. Polisin titiz çalışması ile çözülen ikinci cinayetin ardından olayla ilgili aynı aileden 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nasır A., eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) 8 Ocak 2022'de odunla darp ederek, ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A., 16 Ocak'ta hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Nasır A., kısa sürede yakalanarak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİSİN ÇALIŞMASI, KADIN VAHŞETİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Cinayetten sonra araştırma yapan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Nasır A.'nın 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) yeğeniyle yaptığı görüşmede, en son 22 Aralık'ta gördüğünü ve o günden beri kayıp olabileceğini öğrendi.
AİLEDEN 6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kayıp kadından çevredeki hiç kimsenin haberi olmaması üzerine araştırmasını sürdüren polis ekipleri, zanlı Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü değerlendirerek diğer aile bireyi 6 şahsı gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YERİNİ SÖYLEDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Nasır A.'nın karısını öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine dün bölgede kazı yapan polis ekipleri, hamile kadının cansız bedenini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
VAHŞETİN SEBEBİ İÇİN AKILALMAZ İDDİA
Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürüldü. Mahalle sakinleri de olay karşısında şok olduklarını belirterek, önce karısını sonra da görgü tanığı bırakmamak için kuzenini öldürdüğünü duyduklarını söyledi.
Tutuklu bulunan Nasır A.'nın yanı sıra cinayetten sonra ona yardım ettiği iddia edilen ve olayı bilerek gizleyen 6 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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