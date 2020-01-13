DHA

Karaman Ermenek'te lisenin yemekhanesinde aşçı olarak çalışan Mehmet Ekiz (35) ve Tuğba Ekiz (25),2010 yılında evlenip, 1 çocuk sahibi oldu. Tuğba Ekiz, geçen yılın Nisan ayında, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk edip, boşanmak istediğini ailesine söyledi. Bunu öğrenen Mehmet Ekiz, 12 Haziran 2019'da eşinin, baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde olduğunu öğrendi.

EŞİNİ 13 YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'daki habere göre evin önüne giden Mehmet Ekiz, parktan gelen eşi ve baldızının ardından içeri girdi. Tuğba Ekiz'in boşanacağını söylemesi üzerine Mehmet Ekiz, iş yerinden getirdiği bıçakla eşine saldırdı. Bu sırada diğer odada olan baldızı Manoyla Arzu Yeşil, koşarak içeri gelip, Mehmet Ekiz'i engellemeye çalıştı; ancak elinden yaralandı. Tuğba Ekiz'i 13 yerinden bıçaklayan Mehmet Ekiz, daha sonra bıçağı kendi vücuduna saplamak istedi.

BIÇAKLAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Bunu yapamayan Ekiz, beşikten aldığı iple kendisini tavana asmaya çalıştı. Kanlar içindeki kardeşiyle ilgilenen Manolya Arzu Yeşil, tavana asılı olan Mehmet Ekiz'i kurtardı ardından da komşularından yardım istedi. Evden dışarı çıkan Mehmet Ekiz, sokaktaki çöp konteynerinin yanına gidip, bıçağı vücuduna saplayıp, intihara kalkıştı.

TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Tuğba Ekiz, Mehmet Ekiz ve Manolya Arzu Yeşil, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba Ekiz, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Manolya Arzu Yeşil ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Mehmet Ekiz de tedavisi sonrası taburcu olup, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KISKANDIĞINI VE ALDATTIĞINI SÖYLEDİ

Adliyeye sevk edilen Ekiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Ekiz'in, ilk ifadesinde, eşini kıskandığını ve kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ekiz hakkında, 'eşi kasten öldürmek' ve baldızı Manolya Arzu Yeşil'i yaraladığı için de 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 10 Aralık'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Ekiz, savunma yaparak, olay günü ne yaşandığını hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Manolya Arzu Yeşil ve diğer tanıkları da dinledi. Heyet, ilk olarak Mehmet Ekiz'e, eşi Tuğba Ekiz'i öldürdüğü gerekçesiyle 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Ardından Ekiz'in cezası, daha önce kasıtlı mahkumiyeti olmaması ve duruşmalardaki olumlu hal ile davranışı dolayısıyla ömür boyu hapis cezasına indirildi. Manolya Arzu Yeşil'in yaralanmasıyla ilgili de Ekiz hakkında, 'taksirle yaralama' suçundan 90 gün adli para cezası verildi. Heyet, aynı indirimleri uygulayıp, cezayı 75 gün adli para cezası karşılığı olan 1500 liraya indirdi.

AİLEDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Ailesiyle birlikte kızının mezarı başında dua eden baba Fahrettin Sezer, Tuğba'yı öldüren eşi Mehmet Ekiz'e 'iyi hal' indirim uygulanmasına tepki gösterdi. Sezer, ''Kızım 12 Haziran'da eşi tarafından 13 bıçak darbesiyle katledildi. İşlenen suç, eşe karşı yapıldığı için katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekiyordu. Ağır Ceza Mahkemesi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdi; fakat geçmişte sabıkası olmadığı için iyi hal uygulayarak müebbet hapis cezasına indirdi. Tabi bu karar bizi yaraladı. Hatta mahkeme başkanına, karara tepki gösterdim. 'Yasalar böyle' dedi. Üzgünüz' diye konuştu.

Anne Emine Sezer de ''Çok üzgünüm. Allah'ım kimseye bu acıyı yaşatmasın'' diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.