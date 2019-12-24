DHA

Karabük'te, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy (40),müşterisi Mustafa Şahin´e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar getirdi.

SENDELEYİP 8 BASAMAK YUVARLANDI

DHA'da yer alan habere göre burada biraz mola verdikten sonra Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ HAFTA ÖNCE ANJİYO OLMUŞ

Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara´da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.