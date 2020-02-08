08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre Tunceli’nin Ovacık İlçesine bağlı Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran 2019 günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu.
19 GÜN SONRA CANSIZ BULUNDU
Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde sabah saatlerinde, Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Eroğlu'nun cenazesi, nehre düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Aşağıtorunoba köyündeki suda bulundu.
OTOBÜSÜN AÇILAN BAGAJ KAPAĞI
Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı.
YOL KENARINDA YÜRÜRKEN ÇARPTI
Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Eroğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamlandı. Söz konusu otobüsün şoförü E.S. ve muavin M.İ. hakkında ‘ihmal suretiyle öldürme’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Her iki sanık için 15’er yıldan 25’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tutuksuz olan sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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