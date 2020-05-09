Son dakika şoke eden olay... Şoke eden vatandaş! "Bana ceza işlemez!" - Haberler

İHA

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. İstanbul'un göbeğindeki Taksim Meydan’da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 kişiye de kısıtlamaya uymadığı için toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.

TERS KELEPÇEYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre ceza kesilen kişilerden biri, “Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın” ifadelerini kullandı. Polis memuruyla tartışan kişi, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Kelepçelenen zanlının üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.