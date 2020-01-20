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İstanbul Sultangazi’de yaşayan Veysel Işık, hastalanan oğlu Cebrail Işık’ı aile hekimine götürerek muayene ettirdi. Aile hekiminin yazdığı reçeteyle eczaneye ilaç almaya gidince ise hayatının şokunu yaşadı.
Eline verilen kağıtta, “Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor” yazan baba Veysel Işık, ilaçları alamadan döndü.
"7 AYDIR HASTANEDE YATIYOR GÖRÜNÜYOR"
İHA'da yer alan habere göre hastaneye giderek konuyu araştıran Işık, oğlunun 18 Haziran 2019 tarihinden beri hastanede yatarak tedavi görüyor görüldüğünü öğrendi. İlaçlarını alabilmesi için yapılan hatanın düzeltilmesi gerektiğini söyleyen baba Veysel Işık, “Çocuğum akşam hastalandı sabah aile hekimine götürdük. İlaç yazdılar. İlacı almaya gittiğimde eczacı vermedi. Sebep olarak verdiği kağıtta aynen böyle yazıyor. 'Hasta reçete tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi adlı tesiste yatarak tedavi görüyor.' Ben de bunu araştırmak için hastaneye gittim. 2019 yılı 6. ayın 18’inden bu yana orada tedavi gördüğü görülüyor. Şu an çocuğa ilaçlarını alamadım. Çünkü bunun kaldırılması lazım ondan sonra ilacı almam gerekiyor” dedi.
KENDİSİ DE ŞOK YAŞADI
Hastalanıp ilaç almaya gidince şok yaşayan Cebrail Işık, “Boğazım çok ağrıyordu. Hastaneye gittik. Eczaneden ilaçları alacağımız zaman bize ilaçları veremiyoruz bu çocuk 2019 yılından beri Haseki Hastanesinde yatıyor görülüyor dediler” diye konuştu.
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