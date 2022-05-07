Akılalmaz olay! Ekmek öldürdü!

Son dakika haberler... Yalova'daki Bağlarbaşı Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş´un (35) boğazına ekmek parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş´un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.