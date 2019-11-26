Adapazarı'nda dün akşam saatlerinde, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İki aile arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aileler, arabuluculuk yapması için 40 yaşındaki Muhittin Kars'ı çağırdı. Tartışmanın yaşandığı yere gelen Muhittin Kars aracından inerken, olay yerinde bulunan K.K. tabancasını çekip, rastgele ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre merminin isabet ettiği Muhittin Kars, yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Muhittin Kars, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan K.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.