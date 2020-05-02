Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de Girit Adası yakınlarında 6,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.