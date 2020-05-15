Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.33'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin yaklaşık 8,5 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 230 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.