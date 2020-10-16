AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan, İşletme Uzmanı, Gazeteci-Yazardı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesinde Kültürel İncelemeler Bölümünde tamamladı.



Gazetelerde köşe yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda siyasi tartışma programları yaptı. Basın ve yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı ve siyasi yorumculuk yaptı. Yayımlanmış 3 romanı, 1 deneme ve 1 siyasi inceleme kitabı bulunmaktadır.



25. ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Türkiye - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Çok iyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Eseyan, bekardı.