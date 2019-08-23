23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bugün yapılacak AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü programına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, "Bugün hem bu mücadelelerimiz hem de hizmet azmimiz yer alacak. 18 genç kardeşimiz bizlerle olacak. 18 yılı anlatan kısa filmimiz ve marşımız olacak. 1500 davetlinin katıldığı programla gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti'nin 18'inci yıl programına ilişkin Habertürk'ten Çimen Çetin'e açıklamalarda bulundu.
"SESSİZ DEVRİMLERE İMZA ATTIK"
Şahin, "Geride bıraktığımız 18 yıl mücadeleyle geçerken, hizmetlerle de geçti. Fersah fersah mesafeler kat ettiğimiz bir dönemdi. Ülkemizi 2002 yılından bu yana çok daha ileriye taşıdık. Sessiz devrimlere imza atmış bir partiyiz" dedi.
AK Parti'nin 18 yılda birçok zorluğu geride bıraktığını vurgulayan Şahin, "Partimizin kaderinin ülkemizin kaderiyle örtüştüğünden yola çıkarak, bu teşebbüsler, partimizi yolundan çevirme teşebbüsleri, ülkemizi hedeflerinden koparma teşebbüsleriydi. Bunlardan en ağırı 15 Temmuz'du. Milletimizin desteğiyle geride bıraktık. Bir diğeri de parti kapatma davasıydı. Çok büyük bir hukuk mücadelesiyle o saldırıyı göğüsledik" diye konuştu.
Akşamki program hakkında açıklama yapan Fatih Şahin, "Bugün hem bu mücadelelerimiz hem de hizmet azmimiz yer alacak. 18 genç kardeşimiz bizlerle olacak. 18 yılı anlatan kısa filmimiz ve marşımız olacak. 1500 davetlinin katıldığı programla gerçekleştireceğiz. Kongre süreçleriyle yenilenme, tazelenme süreçleriyle hizmet kervanını da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
VİDEO ELEŞTİRİLERİNE YANIT
AK Parti'nin 18'inci yılına özel hazırlanan videoya yönelik eleştirilere yanıt veren Fatih Şahin şunları söyledi:
"Video üzerinden farklı yaklaşımlar sergilenebiliyor. Seçimler partilerin mücadelelerinin zirve yaptığı dönemdir. Bizi cenk meydanında yalnız bırakan isimleri davet etmenin kamuoyu vicdanını zedeleyeceğiniz düşünüyoruz. Partimizle gönül bağını sürdüren herkesi bugün davet ettik. Biz çok büyük bir aileyiz. Bir taraftan programa katılmak için tazyik uygulayan kesim varken, diğer taraftan davet edip de gelmeyenler var. Organik ve siyasi olarak bizi yalnız bırakanları davet etmenin çok hakkaniyetli olmayacağını düşünüyoruz. Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum."
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