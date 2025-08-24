Habertürk
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fırat Kalkanı paylaşımı | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fırat Kalkanı paylaşımı

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki 'emperyalist adresler'e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 15:05 Güncelleme: 24.08.2025 - 15:17
        Çelik'ten Fırat Kalkanı paylaşımı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

        DHA'nın haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde 'terör devletçikleri' kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların 'adreslerini' ve 'araçlarını' net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade etti. Bizi Suriye’deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki 'emperyalist adresler'e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 9’uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz."

