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AK Parti'de yeni MKYK belli oluyor. Bir önceki MKYK'da bulunan 75 isimden 50'si değişti. Böylece AK Parti MKYK'nın 3'te 2'si değişmiş oldu. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) görev alan tek kişi Hayati Yazıcı oldu.

AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. AK Parti'nin yeni MKYK'sının belirlendiği kongrede yerel seçim startı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre konuşmasında yeni anayasa vurgusu yaparken, 31 Mart'taki yerel seçimler için de değişim mesajı verdi. Erdoğan enflasyondan terörle mücadeleye, İsrail-Hamas gerilimine kadar pek çok önemli açıklama yaptı.

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İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ MKYK'SI BİR ÖNCEKİ DÖNEM LİSTEDE OLUP, BU DÖNEM MKYK LİSTESİNE GİREMEYENLER Abdurrahim FIRAT (VEKİL OLDU) Abdurrahman KURT (VEKİL OLDU) Ahmet GÜNDOĞDU (LİSTE DIŞI) Ahmet Sami CEYLAN LİSTE DIŞI Alaattin PARLAK LİSTE DIŞI Ayhan SALMAN (VEKİL OLDU) Ayşe BÖHÜRLER (VEKİL OLDU) Bayram ŞENOCAK (VEKİL OLDU) Behiye EKER (VEKİL OLDU) Bekir BOZDAĞ (VEKİL OLDU) Binali YILDIRIM (LİSTE DIŞI) Burhan KAYATÜRK (VEKİL OLDU) Burhan SAKALLI (LİSTE DIŞI) Bülent TÜFENKCİ (VEKİL OLDU) Büşra PAKER (VEKİL OLDU) Cem ŞAHİN (VEKİL OLDU) Cüneyt YÜKSEL (VEKİL OLDU) Derya YANIK (VEKİL OLDU) Emine ZEYBEK (LİSTE DIŞI) Fatih ÇİFTCİ (LİSTE DIŞI) Fatma AKSAL (VEKİL OLDU) Fatma GÜLDEMET SARI (LİSTE DIŞI) Hacı Bayram TÜRKOĞLU (LİSTE DIŞI) Haluk İPEK (VEKİL OLDU) İbrahim Halil YILDIZ (LİSTE DIŞI) İsa Sinan GÖKTAŞ (LİSTE DIŞI) İsmail Cenk DİLBEROĞLU (LİSTE DIŞI) Jülide SARIEROĞLU (VEKİL OLDU) Leyla ŞAHİN USTA (VEKİL OLDU) Mehmet Ali ZENGİN (LİSTE DIŞI) Mehmet Nil HIDIR (LİSTE DIŞI) Mehmet ÖZHASEKİ (BAKAN OLDU) Metin BULUT (LİSTE DIŞI) Metin KÜLÜNK (LİSTE DIŞI) Murat BAYBATUR (VEKİL OLDU) Mustafa KÖSE (VEKİL OLDU) Mustafa YEL (LİSTE DIŞI) Mücahit BİRİNCİ (LİSTE DIŞI) Nurcan DALBUDAK (LİSTE DIŞI) Nurettin CANİKLİ (LİSTE DIŞI) Özlem ZENGİN (VEKİL OLDU) Öznur ÇALIK (LİSTE DIŞI) Resul KURT (VEKİL OLDU) Seda SARIBAŞ (VEKİL OLDU) Sumru ALTUĞ (LİSTE DIŞI) Sunay KARAMIK (VEKİL OLDU) Şamil TAYYAR (LİSTE DIŞI) Şaziye GÜNDÜZ (LİSTE DIŞI) Tahir AKYÜREK (VEKİL OLDU) Tuba VURAL ÇOKAL (VEKİL OLDU) REKLAM

ÖNCEKİ DÖNEM MYK’DA OLUP MKYK’YA GİREMEYENLER -BİNALİ YILDIRIM -NURETTİN CANİKLİ -MEHMET ALİ ZENGİN HEM VEKİL HEM YENİ MKYK’DA OLANLAR -AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ -AHMET MÜCAHİT ARINÇ -BELGİN UYGUR (GBY) -ÇİĞDEM KARAASLAN (GBY) -EFKAN ALA (GBY) -ERKAN KANDEMİR (GBY) -LÜTFİYE SELVA ÇAM -MUSTAFA ŞEN (GBY) -ÖMER ÇELİK (GBY) -ÖMER İLERİ (GBY) -SEVAN SIVACIOĞLU -YUSUF ZİYA YILMAZ (GBY) -ZAFER SIRAKAYA (GBY) VEKİL SEÇİLEMEYİP MKYK’DA OLANLAR -HAYATİ YAZICI (ADAY DEĞİLDİ) -MAHİR ÜNAL (ADAY DEĞİLDİ) -MUSTAFA ELİTAŞ (ADAY DEĞİLDİ) -VEDAT DEMİRÖZ (ADAY DEĞİLDİ) -UMUT ARMAN SONAY (ANKARA’DAN SPORCU ADAY) -KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (SIRASI YETMEDİ ANTALYA’DA) YENİ MKYK’DAKİ RENKLİ İSİMLER -AHMET ARSLAN (ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI) -AHMET MÜCAHİT ARINÇ (BÜLENT ARINÇ’IN OĞLU) -CEMAL DONAT (ENGELLİ HUKUKU UZMANI) -KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEM) -HAYATİ İNANÇ (HUKUKÇU-YAZAR) -METİN TARHAN (ALEVİ) -SEVAN SIVACIOĞLU (ERMENİ) -TÜRK İSLAM KARAKOÇ (ABDURRAHİM KARAKOÇ’UN OĞLU) -UMUT ARMAN SONAY (MİLLİ SPORCU) -KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEM) -SERDAR KILIÇ (BELGESEL YAPIMCISI)