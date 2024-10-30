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        Haberler Gündem AK Parti Muğla İl Başkanı'ndan 'poster' yanıtı

        AK Parti Muğla İl Başkanı'ndan 'poster' yanıtı

        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Ulusal gün ve bayramlarımızın kutlamaları belli bir mevzuat gereğince ve devletin kurumlarınca protokol hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu bağlamda resmi bayramlarda Türk Bayrağı ile birlikte Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın posterleri de bulunmaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:56
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        AK Parti Muğla İl Başkanı'ndan 'poster' yanıtı
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        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Bodrum’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılmasına yönelik tepkilere yanıt verdi.

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        Akça, yaptığı yazılı açıklamada, "Bodrum’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin asılmış olmasına tepki göstererek alanı terk eden ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın posterinin alanda yer almaması gerektiği yönünde açıklama yapanları anlayabilmiş değiliz.

        Zira ulusal gün ve bayramlarımızın kutlamaları belli bir mevzuat gereğince ve devletin kurumlarınca protokol hükümleri doğrultusunda düzenlenmektedir. Bu bağlamda resmi bayramlarda Türk Bayrağı ile birlikte Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın posterleri de bulunmaktadır.

        Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve milletvekilinin Cumhurbaşkanımızın posterine gösterdiği tepkiyi hayretle karşılıyoruz” dedi.

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        KONSERDEKİ KONUŞMAYI ELEŞTİRDİ

        AK Parti Muğla İl Başkanı Akça, Bodrum’da belediyece düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde CHP merkez disiplin kurulu üyesi Remzi Kazmaz'ın konuşmasına da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

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        “Milletimizin her yıl coşkuyla kutladığı Cumhuriyet Bayramlarında ve bu bağlamda yapılan etkinliklerde yapılacak konuşmalar mülki idari amirler ve belediye başkanlarınca yapılmalıdır. Yapılan konuşmaların vatandaşı, halkı kucaklayıcı bir konuşma olması gerekir. Cumhuriyet Bayramı gibi hepimizin ortak değeri olan bir bayram kutlamasında ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerekmektedir. Düzenlenen konser bir siyasi partinin konseri değil masrafları hemşerilerimizin vergileri ile karşılanan Bodrum Belediye’sinin konseridir. Seçimlerde rekabet olabilir ama seçim sonrasında belediye herkesin belediyesidir. Esasen yapılan konuşmaya tepki gösteren başta AK Parti ve MHP’li Bodrum ilçe başkanlarımız olmak üzere Bodrumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”

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        Akça, Ortaca’da yaşanan poster krizi ile ilgili olarak şunları söyledi:

        “Yaşanan olay üzerinden siyasi malzeme üretilip, özellikle partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması son derece yanlıştır. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Muğla Valiliğimizce konuyla ilgili soruşturma ve inceleme başlatılmış olup. Bu konuda kastı ve ihmali olanlar ortaya çıkartılacaktır."

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