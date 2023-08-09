AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnşallah bir terslik olmazsa MKYK karar vermedik ama gelecek MKYK'de bunun üstesinden geleceğiz. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Spor Salonu'nda çıkıyor." dedi.

Dağ, NTV canlı yayınında açıklamalarında bulundu.

Enflasyonla mücadeleye değinen Dağ, çatışmayla mücadelenin sonuçlarını elde etme gidişi, 2023 sonu, 2024 başı veya ilk yarısında bir sonuç almayı öngördüklerini dile getirdi.

Hamza Dağ, "Enflasyonu can yakıcı olmasından tamamen çıkartıp, nasıl tek haneli sürea zamanında ulaştırmışsak yine ulaştıracak şekilde yolumuza devam ediyoruz, yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Dağ, "Her şeyin özü Ermeni lobisinin yapmış olduğu faaliyetle, Cumhuriyetimizin banisinin ve bunlarla ilgili olarak çekilmiş bir dizin yayından kaldırdığı, herkesin cevap vermesi gereken bir nokta. Alışverişte görsün şeklinde ses verme manidar. Hele hele sanatçıların." diye konuştu.

KONGRE SÜRECİ

Yerel seçimler ve AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dağ, CHP'li belediyelerin karnelerinin zayıflarla dolu olduğunu söyledi.

Dağ, "Mart 2024'te CHP'li belediye başkanlarının karnesini vatandaş önlerine koyacak. Biz de bunu konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin hangi adaylarla seçmenin karşısına çıkacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Dağ, şöyle konuştu:

"Bizim en büyük avantajımız AK Parti olarak 22 yılda hem nicelik anlamda, oy anlamında çok yüksek oylar almış siyasi partiyiz. İttifak olarak da. Parti olarak 35,5 en son aldığımız oy, 49,5'e kadar çıkmış oyumuz var. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminde de aldığımız oy var. Biz Allah'a hamdolsun milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir siyasi partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir siyasi partiyiz. AK Parti hem kitleleri arkasından sürükleyen, lideriyle beraber, hem de bugüne kadar kadro yetiştirmiş bir siyasi parti. Sadece şu 2 aylık yaşadıklarımıza bakın. AK Parti ile diğer siyasi partiler arasındaki farkı, AK Parti'de milletvekili listelerinde yüzde 70-75'e yakın değişim oldu, 3 dönem kuralını uyguladık. AK Parti, bakanlarını milletvekili adayı yapmış ve milletvekili olmuş, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti ve önümüzdeki süreçte kongreler var. Kongrede de benzer değişimler olacak. 'Değişim, değişim' diyorlar, değişimin hala kavgasını yapıyorlar. Ama burada bir değişim var, sessiz sedasız olacak."