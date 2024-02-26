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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana’da kendisini MİT mensubu ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

        Adana’da kendisini MİT mensubu ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

        Adana'da polis ekipleri, kendisini MİT mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.'nin peşine düştü. Aracı durdurulan H.D. polis ekiplerine "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:19
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        Adana’da kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı belirlenen şüpheli, polisler tarafından durdurulduğu sırada “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliği gösterdi. Şüpheli şahıs aracından indirilerek gözaltına alındı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’nin peşinde düştü. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.

        Aracının önü kesilen H.D., “Hayırdır devrem” diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.

        SİLAH, SAHTE MİT VE POLİS KARTLARI

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, sahte MİT kimlik kartı, 2 sahte polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

        "KENDİMİ KORUMAK İÇİN..."

        Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" diyerek kendisini savundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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