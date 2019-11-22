Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif paylaşımda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "terör propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.