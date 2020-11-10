Adana'da şafak operasyonu!

Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan yakalama kararının ardından da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre Özel Harekat Polisleri'nin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.