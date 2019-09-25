Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

İHA'nın servis ettiği habere göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Habertürk yayınına bağlanan İHA muhabiri Fatih Keçe, servis aracında 5 polis olduğunu ve bunların hafif yaralandığını söyledi. Edinilen bilgiye göre olay yerinden geçen sivil araçlar da patlamadan dolayı zarar gördü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Henüz ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz." ifadelerini kullandı.