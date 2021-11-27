Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış!

Olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşları ve eniştesi M.T. ile buluşarak bir mekanda içki içti. Çelikten çıkışta, eniştesi M.T.’nin yeğeni Mehmet C. ile karşılaştı. Çelikten ile Mehmet C. ayaküstü konuştu. Konuşmanın ardından Mehmet C. tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten’e peş peşe ateş edip kaçtı.
HASTANEYE BIRAKIP GİTTİ
Eniştesi M.T., kanlar içinde yere yığılan Çelikten’i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. M.T., Çelikten’i hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Ulaş Çelikten, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
KATİL, YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI
Polis, cinayet şüphelisi Mehmet C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün Mehmet C.’yi yolda yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
10 GÜN SONRA İŞ İÇİN ROMANYA'YA GİDECEKTİ
Ulaş Çelikten’in cenazesi ise dün Adana Adli Tıp Kurumu’daki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
10 gün sonra tekstil işi yapmak için Romanya’ya gideceği öğrenilen Ulaş Çelikten'ın cenazesi götürüldüğü Hacıali Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazede Çelikten’in annesi Fatma Çelikten’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
BABA: 1 AY ÖNCE BARIŞTIRMIŞTIM
Baba Ali Çelikten, yaşananlara inanamadıklarını, önemli bir sorun yokken cinayetin işlendiğini söyledi. Çelikten, “Maddi ve ahlaki hiçbir sorun yok. Bir ay önce münakaşa ettiklerini duyunca onları barıştırdım. Dün ise oğlum arkadaşlarıyla bir mekana gidiyor ve o kişi gittikleri yeri biliyor. Olay orada meydana geliyor. Hiçbir sorun yokken sadece ağız dalaşı yüzünden oğlum öldü” dedi.
Mehmet C.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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