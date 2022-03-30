Adana'da korkunç olay! Herkesin gözünün önünde!

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

OTOPARKTA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre otoparkta bir kadın ve erkek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce erkek arkasını dönüp gitmek istedi.

ÖNCE TEKME ARDINDAN TEKMELER

Ancak kadın erkeğin arkasından gidip konuşmaya devam etti. Bunun üzerine dönen erkek, kadına önce tekme atıp daha sonra da yumruk atmaya başladı.

ÇEVREDEN 3 KİŞİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Herkesin gözü önünde olan bu olaya etraftaki 3 kişi müdahale etti. Şahısların araya girmesiyle kavga büyümeden bitti.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Taraflar olay yerinden ayrılarak farklı yönlere gitti. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.