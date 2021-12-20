Adana'da korkunç olay! Elektro şokla işkence!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 11 Aralık’ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.
SAATLERCE DÖVÜP ELEKTRO ŞOKLA İŞKENCE
İHA'da yer alan habere göre şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.’yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı. Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç’yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne giden A.Ç.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti.
ZANLI KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI
A.Ç.’nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.
İzine rastlanmayan diğer zanlının ise Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Söz konusu daireye yapılan baskında şüpheli Mehmet T., banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı. Ayrıca zanlının saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet T., ifadesinde, “A.Ç.’yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük. Sonrasında da geri bıraktık” dedi. Umut Ç. ise A.Ç.’yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Ayrıca şüphelilerin yağma, fuhşa teşvik, kasten yaralama, şantaj gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.
ZANLILARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mehmet T. ile Umut Ç. tutuklanırken, Ahmet Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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