Adana'da korkunç olay! 500 TL için cinayet!

Son dakika haberler... Adana'da, 8 Mart günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre Özgür Adıgüzel, kendisine borcu olan Fırat Y. ile mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Zanlı borcunu ödemeyince ikili tartıştı.
BORÇLU, ALACAKLIYI SİLAHLA YARALADI
İHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada zanlı, belinden çıkarttığı tabancayı Adıgüzel’e doğrultup, peş peşe ateşledi. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıgüzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Fırat Y.’nin Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Operasyon düzenlenen evde polisin geldiğini gören zanlı, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Polisin etkisiz hale getirdiği zanlı, gözaltına alındı.
"500 LİRA BORCUM VARDI" DEDİ
Bu arada cinayeti azmettirdiği değerlendirilen zanlının mahalleden tanıdığı Seyfettin A. da yakalandı. Seyfettin A.’nın, daha önceden borcu olduğu Adıgüzel tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Y. ifadesinde, “Özgür’e 500 lira borcum vardı. Veremeyince bana küfretti. Çıkan kavgada tabancayla vurdum” dediği öne sürüldü.
DİĞER ZANLI DA TUTUKLANDI
Seyfettin A.’nın ise ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk iki zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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